Mercoledì 25 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Al via in centro storico i primi allestimenti in vista della Fiera campionaria mondiale del Peperoncino in programma dal primo al 5 settembre prossimi. Tra lunedì e ieri sono infatti comparsi tra piazza Vittorio Emanuele II e piazza Oberdan i primi gazebo che saranno la “casa” delle decine di espositori che hanno prenotato uno spazio alla Fiera, inizialmente prevista all’ex zuccherificio e poi spostata in centro storico dopo un serrato giro di consultazioni fra comitato organizzatore della manifestazione, Comune, Questura e Prefettura la quale, lunedì ha dato il via libera finale per lo svolgimento della Fiera in piazza, dopo anche il plauso all’idea arrivato da parte di Ascom Confcommercio Lazio Nord.

Spazi ancora da delimitare. Ancora in attesa di essere allestiti anche gli spazi che delimiteranno le aree degli stand, alle quali sarà possibile accedere attraverso uno degli undici punti di ingresso che la macchina organizzativa del Peperoncino ha annunciato di voler predisporre, al fine di garantire la verifica dell’obbligo di possesso del green pass per tutti coloro che vorranno entrare nelle aree degli stand espositivi, certificazioni sulle quali verranno poi eseguiti ulteriori controlli a campione da parte delle forze dell’ordine.

I dibattiti. Una soluzione, quella del circoscrivere gli stand, maturata in sostituzione della recinzione dello zuccherificio e che non andrà ad inficiare sul normale passaggio di chi dovrà dirigersi a casa, in un’attività commerciale o fare una semplice passeggiata in centro. Un lavoro, quello di allestimento della Fiera, non semplice e che andrà ancora avanti nel corso della settimana, coinvolgendo anche Largo Alfani e piazza Mazzini: qui, nel chiostro della chiesa di Sant’Agostino, verrà inoltre allestita l’area riservata ai dibattiti in programma nel cartellone della Fiera, la quale ha già annunciato la presenza di personalità del governo come il Sottosegretario all’Economia Claudio Durigon e quello alla Salute Pierpaolo Sileri. Altre personalità, non solo politiche, potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni.