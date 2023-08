Fiera mondiale del peperoncino, un programma ricco di sport: dimostrazioni, esibizioni e presentazioni ufficiali

RIETI - La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, non corona solo il re rosso della tavola, grande spazio alle realtà sportive cittadine con presentazioni e dimostrazioni.

Anche per la 12esima edizione, sport peperoncino sono un connubio perfetto grazie alla collaborazione con le palestre Infinity Wellness e Xtreme Gym. Le realtà sportive della città saranno presenti ogni giorno nell’area interamente dedicata ai giovani, in Largo Alfani, alle spalle del palazzo comunale, con esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite.

Ma non finisce qui lo spettacolo, infatti per gli appassionati di sport ciclistici saranno proposti spettacolari esibizioni di bici trial dei giovani riders del Rieti Bike Park in Via Potenziani – Piazza Cesare Battisti.

Giovedì 31 agosto alle 21, la Fiera del Peperoncino si tinge di amarantoceleste con la presentazione ufficiale dello staff e dei componenti del Fc Rieti e la Ssd New Real Rieti calcio a5. Appuntamento sul palco di Piazza Mazzini.

Una vetrina internazionale per delle realtà importanti del nostro territorio, che cercano quotidianamente di portare in alto il nome di Rieti.