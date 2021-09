Fiera del peperoncino, confermato il concerto di Zarrillo

Sabato 4 Settembre 2021, 20:17

RIETI - Fiera mondiale del peperoncino: confermato anche il concerto di Michele Zarrillo. La decisione del Comitato organizzatore è giunta pochi minuti fa e fa seguito all'annullamento del concerto delgiovaane cantante Briga e alle tante polemiche - sul numero di persone presenti e sl mancato rispetto di tutte le norme anti covid - legate al concerto di giovedì di Cristina D'Avena.

«La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino - si legge in una nota del Comitato organizzatore - sta proseguendo nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e delle prescrizioni delle autorità, per la gioia e la felicità delle tante persone che stanno facendo visita alla città di Rieti e che stanno mostrando grande compostezza, senso di responsabilità e adesione alle norme. Il concerto di Briga, in programma sabato 4 settembre, è stato annullato di comune accordo con le autorità di Pubblica sicurezza che erano in possesso di notizie circa possibili consistenti afflussi di spettatori».