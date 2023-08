Con gli occhi sul mondo: inizia la Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - Prende il via oggi, 30 agosto, la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, non solo stand e concerti, ma un approfondimento culturale e politico per il rilancio del territorio. Questo per togliere finalmente gli ultimi granelli di sabbia dagli occhi di molti, che vedono l’evento solo come una fiera che per cinque giorni blocca il centro della città. Mettendo spesso da parte il vero cuore pulsante della Fiera Mondiale, quello che con coraggio e determinazione il presidente Livio Rositani ha portato avanti nel corso degli anni: vedere Rieti al centro del mondo.

Una sfida partita da Guglielmo Rositani, che ha creato un evento culturale così importante nel centro di Rieti, un viaggio lungo dodici anni che dalla scorsa edizione sta voltando pagina trovando la chiave di volta per costruire un concetto di Fiera moderna, dove collegare il territorio con la nazione e non solo.

Rieti al centro del Mondo, con un accento internazionale e una voglia di crescere. Un prodotto vincente, considerando che il peperoncino è utilizzato in tutto il mondo e ogni volta che la città si tinge di rosso, la piccantezza riempie le vie del centro storico. Alzando sempre l’asticella della sfida, per migliorare il salto della qualità, con incontri di livello internazionale con la presenza delle ambasciate.

Si, perché la Fiera del Peperoncino, nome comune che in questi giorni è sulla bocca di tutti nelle vie del centro e non solo, è uno spazio politico e di confronto magari per instaurare dei dialoghi con territori fuori la comunità europea per l’import-export del paese, magari lanciando finalmente Rieti nella sua sfida nel mondo.

Una Rieti internazionale per pochi giorni, secondo alcuni, considerando che il comitato organizzatore della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino si muove trecentosessantacinque giorni l’anno per fare uscire la città da una mentalità ferma al pregiudizio di tutti.

Una ripartenza da un prodotto della terra, che per anni ha generato a Rieti investimenti e non solo, vedi la produzione della barbabietola da zucchero.

Il prodotto della semplicità, quella tanto amata dal venerato poverello di Assisi in queste terre, che potrebbe essere il “frutto” vincente per un assalto ad una Rieti fuori dall’ordinario e una cittadina del mondo.

Per alcuni un semplice giorno, per molti una sfida che costantemente decidono di firmare perché veramente hanno il cuore in questa città.