Fiera del peperoncino al via ma prime incomprensioni tra residenti e addetti alla vigilanza: residenti bloccati e impossibilitati a rientrare a casa

Mercoledì 1 Settembre 2021, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 14:55

RIETI - Nessun residente pensava di non poter rientrare con la propria auto a casa in seguito all'allestimento dei varchi per la Fiera del peperoncino.

Come è accaduto all'ora di pranzo a una residente di piazza Vittorio Emanuele II alla quale il personale del varco, evidentente mal istruito dall'organizzazione, non concedeva in alcun modo di esercitare il proprio diritto di parcheggiare nella sua proprietà, anche in barba alle più banali regole del buon senso.

Un vero muro invalicabile, seppur virtuale, che a fatica anche i vigili urbani hanno dovuto scavalcare, contrattando a lungo con l'organizzazione, prima che fosse concesso un accesso.

Peccato che nel frattempo, dopo un quarto d'ora di vane discussioni, la signora, giustamente innervosita, se ne fosse già andata.