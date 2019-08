IL PROGRAMMA INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE

28 AGOSTO

29 AGOSTO

30 AGOSTO

31 AGOSTO

1°SETTEMBRE

RIETI – Ci siamo. La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino torna a Rieti con la sua nona edizione dal 28 agosto al 1° settembre. L’evento, che quest'anno propone un programma ricchissimo di iniziative, verrà inaugurato ufficialmente domani pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, con un corteo che da Piazza Vittorio Emanuele II raggiungerà il Chiostro di Sant’Agostino in Piazza Mazzini, dove alle 19 si terrà il discorso di apertura del Presidente dell’associazione Rieti Cuore Piccante, Livio Rositani. In seguito, avverrà il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni e delle Ambasciate straniere che prenderanno parte alla manifestazione. Sempre alle 18 verranno aperti gli stand fieristici dislocati in tutto il centro storico di Rieti.«Abbiamo lavorato sodo per arricchire e rilanciare uno degli eventi principali del nostro territorio – dichiara il Presidente di Rieti Cuore Piccante, Associazione che organizza la manifestazione, Livio Rositani – Dal 28 agosto al 1° settembre, Rieti sarà al centro dell’attenzione del vasto mondo di appassionati di peperoncino, guadagnandosi una ribalta nazionale ed internazionale. Puntiamo a generare economie importanti per il territorio ma anche a mostrare l’immagine migliore della nostra terra, promuovendo relazioni internazionali e approfondimento, offrendo ai tantissimi turisti attesi in Città giornate di spensieratezza e divertimento. Invito tutti i cittadini a partecipare, godendo dello spettacolo e contribuendo a promuovere Rieti nel nostro Paese e anche all’estero. Ringrazio tutti coloro che stanno supportando l’evento, dalle Istituzioni pubbliche alle realtà private. Siamo convinti che sarà un’edizione importante».Ore 18.00:CERIMONIA DI INAUGURAZIONE“9a Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino”Piazza MazziniOre 18.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 18.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE“OPERE PICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici PalazzoComunaleOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEO E1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 18.00:AREA BIMBI• Truccabimbi, laboratori di pasta di sale epittura creativa, disegni a tema peperoncino con Tata Mary• Giochi della tradizione popolare, sfide egiochi di logica con Tata MaryPiazza C. BattistiOre 19.00:APERTURA MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 19.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 19.00:INFINITY WELLNESS“ARTI MARZIALI” lezione dimostrativa apertaa tuttiLargo AlfaniOre 21.00:SHOWCOOKING - DEGUSTAZIONISPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura - Executive Chef Designer Fiera Mondialedel Peperoncino, Presidente APCI Rieti. Responsabile comunicazione APCI LAZIO. Con ilpatrocinio APCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI - Direttrice Sonia Re- Presidente Roberto Carcangiu. APCI CHEFITALIA - SQUADRA NAZIONALE ITALIANA”capitano Chef Luca Malacrida. In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIASQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagallivincitrice TOP CHEF ITALIA• Ciro ChiazzolinoPastry Chef Perugina Professionale• Pascal BarbatoMaestro Panificatore Fulgaro PanificatoriJunior Chef: Alberghiero Amatrice - Alberghiero SAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:MUSICA DAL VIVOGruppo “STATALEQUATTRO”Le canzoni di L. Battisti come non le avete maiascoltate primaLargo AlfaniOre 22.00:SPETTACOLI MUSICALIApre “Stella Stai” live bandOspite della Serata Alessio Bernabeiofferto dal Centro Commerciale PerseoPiazza MazziniOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto Dj Lorenzo CecchetelliLargo AlfaniOre 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPERE PICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici PalazzoComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEO E1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.30:LABORATORIO DIDATTICO “IL MIO ORTO BIO”“Il peperoncino in vaso e l’orto in terrazza”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rieti. A cura di MartaCiprianiPiazza C. BattistiOre 17.00:INCONTRO CON L’AMBASCIATAa cura di Marco Fuggetta giornalista e PaoloGiraud responsabile dell’ufficio esteri dellaFieraPiazza C. BattistiOre 18.00:LABORATORIO DIDATTICO “IL MIO ORTOBIO”“Riconoscere le malattie e gli insetti e trattarlicon prodotti naturali” in collaborazione con“VITA IN CAMPAGNA” introduzione deglistudenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” diRietiA cura di Marta CiprianiPiazza C. BattistiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:CONVEGNO“Opportunità e potenzialità dell’agroalimentare”Intervengono:• On. Fabio Massimo CastaldoVicepresidente del Parlamento Europeo• On. Massimiliano De TomaDeputato, membro X Commissione Attivitàproduttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati• On. Luca De CarloDeputato, Segretario della XIII CommissioneAgricoltura della Camera dei Deputati• Dr. Antonio RosatiPresidente ARSIAL Agenzia Regionale per loSviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura delLazio• F.lli ServaChef del “Ristorante La Trota”• Dr. Alan RisoloPresidente Coldiretti RietiModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:AREA BIMBILaboratori di pasta di sale e pittura creativa,disegni a tema peperoncino con TataMary“Gara di cucina a squadre” - i bambini sfideranno i genitori in cucinaPiazza C. BattistiOre 19.00:INFINITY WELLNESS“TRX” lezione dimostrativa aperta a tutti“ALLENAMENTO FUNZIONALE” lezione dimostrativa aperta a tuttiLargo AlfaniOre 20.00:SEMINARIO“I profumi del peperoncino” Il profumo.Cenni di anatomia e fisiologia dell’olfatto. Lefamiglie dei profumi. La tecnica della degustazione, i parametri di valutazione dell’esameolfattivo.A cura dell’Associazione Italiana SommelierPiazza C. BattistiOre 21.00:SHOWCOOKING - DEGUSTAZIONISPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura - Executive Chef Designer Fiera Mondiale del Peperoncino, Presidente APCI Rieti.Responsabile comunicazione APCI LAZIO.Con il patrocinio APCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI - DirettriceSonia Re - Presidente Roberto Carcangiu.APCI CHEF ITALIA - SQUADRA NAZIONALEITALIANA” capitano Chef Luca Malacrida.In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIASQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagallivincitrice TOP CHEF ITALIA• Ciro ChiazzolinoPastry Chef Perugina Professionale• Chef Laura MarcianiRistorante Hotel Gli Angeli - Magliano SabinaJunior Chef: Alberghiero Amatrice - Alberghiero SAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:MUSICA DAL VIVOMAGICAL MYSTERY FOUR – Beatles TributeBandLargo AlfaniOre 21.45:SPETTACOLI MUSICALIApre la serata Galileo Queen tribute banda seguire Spettacolo Comico con DARIO CASSINI comico, attore e presentatorePiazza MazziniOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto Dj TARLargo AlfaniOre 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPERE PICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici Palazzo ComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEO E1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “avvicendamento dellecolture orticole e coltivazione”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rieti. A cura di MartaCiprianiPiazza C. BattistiOre 12.00:INCONTRI CON L’ISTITUTO AGRARIO “L. diSavoia”Laboratorio Didattico “Peperoncino, fitocosmesi e saponificazione”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rietia cura della Prof.ssa Germana MaddalenaPiazza C. BattistiOre 17.30:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “La gestione con metodi biologici degli insetti parassiti nell’orto eterrazzo”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di RietiA cura di Marta CiprianiPiazza C. BattistiOre 18.00:CONVEGNO“La Fiera del Peperoncino come driver perlo sviluppo”Intervengono:• Dr. Enzo MonacoPresidente Nazionale dell’Accademia Italianadel Peperoncino• Dr. Leonardo TostiPresidente Confcommercio Lazio Nord• Dr. Samuele TognaccioliVicepresidente Nazionale FIDA• Sig. Daniele SinibaldiVicesindaco e Assessore Attività Produttive delComune di Rieti• Dr. Vincenzo RegniniPresidente della Camera di Commercio diRieti• Prof. Gianni TurinaVicepresidente dell’Accademia Italiana delPeperoncino delegazione di Rieti 2.0• Sig. Livio RositaniPresidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino delegazione di Rieti 2.0 e Presidentedell’Associazione Rieti Cuore PiccanteModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:AREA BIMBITruccabimbi, laboratori di pasta di sale epittura creativa, disegni a tema peperoncino,zucchero filato inoltre due trampolieri farannodivertire grandi e piccini durante il pomeriggiocon Tata Mary. Spettacolo di magiaOre 19.00:INFINITY WELLNESS“CROSS TRAINING” lezione dimostrativaaperta a tutti“YOGA E PILATES” lezione dimostrativa aperta a tuttiLargo AlfaniOre 19:15:GIALLO E PICCANTEAlessandro Rinaldi Foundation in collaborazione con Giallo al Centro presentano:racconti e aneddoti sulla creazione dei romanzi “Aglio, olio e assassino” e “Con affettoti ammazzerò” ed. DeA Planeta – con l’autorePino Imperatore, l’imprenditrice ed editriceBenedetta Bellucci e il giornalista UmbertoLeonciniPiazza C. BattistiOre 21.00:NOTTE ROSSOPEPERONCINOOrganizzata da Confcommercio Lazio NordCentro Storico di RietiOre 21.00:SHOWCOOKING - DEGUSTAZIONISPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura - Executive Chef Designer Fiera Mondialedel Peperoncino, Presidente APCI Rieti. Responsabile comunicazione APCI LAZIO. Con ilpatrocinio APCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI - Direttrice Sonia Re- Presidente Roberto Carcangiu. APCI CHEFITALIA - SQUADRA NAZIONALE ITALIANA”capitano Chef Luca Malacrida. In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIASQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagallivincitrice TOP CHEF ITALIA• Ciro ChiazzolinoPastry Chef Perugina Professionale• Chef Antonio SorrentinoWorld Executive Chef Sebeto SPA - Rossopomodoro - Rossosapore - Anema e Cozze- Ham Holy Burger• Davide Civitiello“Pizzaiuolo Napoletano” Campione del Mondo Trofeo CaputoJunior Chef: Alberghiero Amatrice - Alberghiero SAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:MUSICA DAL VIVOAlter Ego Band musica rockLargo AlfaniOre 22.00:PREMIO POGGIO BUSTONE XV EDIZIONEAssociazione musicale Poggio Bustonepresenta la finale del contest con artisti provenienti da tutta Italia, che si esibiranno conbrani originali e cover di Lucio Battisti.Piazza MazziniOre 22.00:CARNEVALE BRASILIANO ITINERANTEGruppo internazionale di Capoeira TopazioBallerine di Samba, show e percussioniCentro Storico di RietiOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto Dj Matteo RinaldiLargo AlfaniOre 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPERE PICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici PalazzoComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEO E1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “Le molteplici tecnichedi innesto” teoria e praticain collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rietia cura di Renato PaviaPiazza C. BattistiOre 17.00:INCONTRO CON L’AMBASCIATAa cura di Marco Fuggetta giornalista e PaoloGiraud responsabile dell’ufficio esteri dellaFieraPiazza C. BattistiOre 18.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “La potatura deglialberi da frutto, ornamentali e olivi”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario“L. di Savoia” di Rietia cura di Renato PaviaPiazza C. BattistiOre 18.00:CONVEGNO“Food e ambiente: dalla formazione opportunità di crescita per il territorio”Intervengono:• On. Paola FrassinettiDeputato, Vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati• Dr. Mariano CalissePresidente della Provincia di Rieti• On. Claudio Di BerardinoAssessore Lavoro, formazione, scuola e diritto allo studio della Regione Lazio• Dr. Prof. Bartolomeo SchironeDocente dell’Università della Tuscia• Dott.ssa Alessandra OnofriDirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero“Costaggini” di Rieti• Dott.ssa Anna FratiniDirigente scolastica dell’Istituto CFP Alberghiero di Amatrice• Dott.ssa Cinzia FranciaPresidente dell’Istituzione Formativa di RietiModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrocinio dell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:AREA BIMBILaboratori di pasta di sale e pittura creativa edisegni a tema peperoncino con Tata MarySchiuma PartyOre 19.00:CONCORSO DI BELLEZZA E CULTURAB. Brooke Fashion Agency presenta “MissSmall World” selezioni ufficiali 2019Largo AlfaniOre 20.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio didattico “Tecniche di mantenimento delle piantine di peperoncino durante l’inverno”. In collaborazione con “VITAIN CAMPAGNA” Introduzione degli studentidell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rieti. A curadi Marta CiprianiPiazza C. BattistiOre 20.00:RASSEGNA CINEMATOGRAFICAProiezione del Film “My Italy” regia di BrunoColella con K. M. Bednarski, T. Kirchoff, H.H. Lime con A. B. Oliva, J. Stuhr, R. Papaleo, N. Frassica,L. Sastri, L. Ranieri, P. Degli Esposti, Ed. Bennato,Eu. Bennato, A. Haber, S. Grandi, S. Somma, M.Tornese 2017. Saranno presenti Bruno Colellae Mark KostabiChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 21.00:SHOWCOOKING - DEGUSTAZIONISPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura- Executive Chef Designer Fiera Mondiale delPeperoncino, Presidente APCI Rieti. Responsabile comunicazione APCI LAZIO. Con il patrocinioAPCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHIITALIANI - Direttrice Sonia Re - Presidente Roberto Carcangiu. APCI CHEF ITALIA - SQUADRANAZIONALE ITALIANA” capitano Chef Luca Malacrida. In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIASQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagallivincitrice TOP CHEF ITALIA• Anna Maria PalmaDirettrice Scuola TU CHEF RomaJunior Chef: Alberghiero Amatrice - Alberghiero SAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:FEDERALALBERGHI SPICY CONTESTGara di Mangiatori di Peperoncino presentaSua Maestà Re Peperoncino, personaggio delnoto attore Gianni Pellegrino. Giudice di GaraArturo Rencricca Campione ItalianoPiazza MazziniOre 21.30:MUSICA DAL VIVOGroove Up BandLargo AlfaniOre 23.00:SPETTACOLI MUSICALIGruppo Cromalatina musica LatinoAmericanaPiazza MazziniOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto Dj TaraniLargo AlfaniOre 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPERE PICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici PalazzoComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEO E1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “La gestione delle malattie e degli insetti con metodi biologici”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario“L. di Savoia” di Rieti.A cura di Marta CiprianiPiazza C. BattistiOre 17.00:INCONTRO CON L’AMBASCIATAa cura di Marco Fuggetta giornalista e PaoloGiraud responsabile dell’ufficio esteri dellaFieraPiazza C. BattistiOre 18.00:PROGETTO “FILIPPO ARGENTI”L’Azienda “Vivi Piccante” di Leo Farchiata ePaola Peluso presenta il peperoncino destinato a diventare il più piccante al mondoPiazza C. BattistiOre 18.00:CONVEGNO“Rieti: strategie per il rilancio”Intervengono:• On. Paolo TrancassiniDeputato, membro VIII CommissioneAmbiente, Territorio e Lavori Pubblici dellaCamera dei Deputati• On. Fabio MelilliDeputato, membro della V CommissioneBilancio, Tesoro e Programmazione dellaCamera dei Deputati• On. Gabriele LorenzoniDeputato, membro della V CommissioneBilancio, Tesoro e Programmazione dellaCamera dei Deputati• Sen. William De VecchisSenatore, Vicepresidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato del Senato• On. Gian Paolo ManzellaAssessore Sviluppo Economico, Commercio eArtigianato della Regione Lazio• On. Fabio RefrigeriConsigliere, Presidente Commissione Bilancio, Demanio e Patrimonio della RegioneLazio• Sig. Antonio CicchettiSindaco del Comune RietiModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:AREA BIMBILaboratori di pasta di sale e pittura creativa, disegni a tema peperoncino, baby dance, giochid’acqua, sculture di palloncini con Tata Mary.Spettacolo: I bambini dell’Associazione ARDITApresenteranno uno spettacolo su pattini arotelle in abbigliamento a tema peperoncino.Spettacolo: Xtreme GymOre 19.00:INFINITY WELLNESS“EASY WALKING EVOLUTION E GROUPCYCLING” lezione dimostrativa aperta a tuttiLargo AlfaniOre 19.30:CERIMONIA DI CONSEGNA PREMI• Premio Miglior Opera Artistica• Premio Miglior Giornalista• Premio Miglior Vetrina Confcommercio“Notte Rosso Peperoncino”• Premio Miglior Stand Espositivo 2019• Premio Miglior Street Food Piccante 2019Chiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 20.00:SEMINARIO“Il peperoncino e l’abbinamento cibo evino” Caratteristiche organolettiche dei cibi,cenni sull’abbinamento cibo vino e l’utilizzo delpeperoncino come condimento aromatico. Acura dell’Associazione Italiana SommelierPiazza C. BattistiOre 20.00:HIP HOP SHOWI Ragazzi della “Make Mark Crew” si esibiscono con le coreografie di Chiara FabianiLargo AlfaniOre 21.00:SHOWCOOKINGSPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura - Executive Chef Designer Fiera Mondialedel Peperoncino, Presidente APCI Rieti. Responsabile comunicazione APCI LAZIO. Con ilpatrocinio APCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI - Direttrice Sonia Re- Presidente Roberto Carcangiu. APCI CHEFITALIA - SQUADRA NAZIONALE ITALIANA”capitano Chef Luca Malacrida.In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIA - SQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagalli - vincitrice TOPCHEF ITALIA• Ciro Chiazzolino - Pastry Chef PeruginaProfessionaleJunior Chef: Alberghiero Amatrice - Alberghiero SAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:MUSICA DAL VIVOSKAPEROLLargo AlfaniOre 22.00:SPETTACOLIMUSICALIEINAR in concertoPiazza MazziniOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto con Dj Lorenzo Cecchetelli e Dj TarLargo AlfaniTutti i giorni dal 28 agosto al 1° settembreVISITA AL CAMPO CATALOGOVISITE AL CENTRO APPENNINICO “C. Jucci”Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 0746 755091