IL PROGRAMMA DI OGGI, DOMENICA 1°SETTEMBRE

RIETI – Come previsto, in occasione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino 2019, il sabato si è rivelato il giorno più importante in termini di affluenza di cittadini e turisti nel centro storico di Rieti. Moltissime persone hanno riempito le principali piazze e vie cittadine, invase da numerosi appuntamenti musicali, gastronomici, ludici e culturali. Oggi, domenica 1°settembre, la manifestazione si concluderà nel migliore dei modi, proponendo, da mattina a sera, una serie di eventi da non perdere.Ore 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPEREPICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici Palazzo ComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEOE1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “La gestione delle malattiee degli insetti con metodi biologici”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario“ L. di Savoia” di Rieti .A cura di Marta Cipriani Piazza C. BattistiOre 17.00:INCONTRO CON L’AMBASCIATAa cura di Marco Fuggetta, giornalista, e PaoloGiraud, responsabile dell’ufficio esteri dellaFieraPiazza C. BattistiOre 18.00:PROGETTO “FILIPPO ARGENTI”L’Azienda “Vivi Piccante” di Leo Farchiata ePaola Peluso presenta il peperoncino destinatoa diventare il più piccante al mondoPiazza C. BattistiOre 18.00:CONVEGNO“Rieti: strategie per il rilancio”Intervengono:• On. Paolo TrancassiniDeputato, membro VIII CommissioneAmbiente, Territorio e Lavori Pubblici dellaCamera dei Deputati• On. Fabio MelilliDeputato, membro della V CommissioneBilancio, Tesoro e Programmazione dellaCamera dei Deputati• On. Gabriele LorenzoniDeputato, membro della V CommissioneBilancio, Tesoro e Programmazione della​Camera dei Deputati• Sen. William De VecchisSenatore, Vicepresidente della XI CommissioneLavoro pubblico e privato del Senato• On. Gian Paolo ManzellaAssessore Sviluppo Economico, Commercio eArtigianato della Regione Lazio• On. Fabio RefrigeriConsigliere, Presidente Commissione Bilancio,Demanio e Patrimonio della Regione Lazio• Sig. Antonio CicchettiSindaco del Comune di RietiModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom, con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:AREA BIMBILaboratori di pasta di sale e pittura creativa, disegnia tema peperoncino, baby dance, giochi d’acqua,sculture di palloncini con Tata Mary. Spettacolo: Ibambini dell’Associazione ARDITA presenterannouno spettacolo su pattini a rotelle in abbigliamentoa tema peperoncino. Spettacolo: Xtreme GymOre 19.00:INFINITY WELLNESS“EASY WALKING EVOLUTION E GROUPCYCLING” lezione dimostrativa aperta a tuttiLargo AlfaniOre 19.30:CERIMONIA DI CONSEGNA PREMI• Premio Miglior Opera Artistica• Premio Miglior Giornalista• Premio Miglior Vetrina Confcommercio“Notte Rosso Peperoncino”• Premio Miglior Stand Espositivo 2019• Premio Miglior Street Food Piccante 2019Chiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 20.00:SEMINARIO“Il peperoncino e l’abbinamento cibo evino”. Caratteristiche organolettiche dei cibi,cenni sull’abbinamento cibo vino e l’utilizzo delpeperoncino come condimento aromatico. A​cura dell’ Associazione Italiana SommelierPiazza C. BattistiOre 20.00:HIP HOP SHOWI Ragazzi della “Make Mark Crew” si esibisconocon le coreografie di Chiara FabianiLargo AlfaniOre 21.00:SHOWCOOKINGSPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura- Executive Chef Designer Fiera Mondiale delPeperoncino , Presidente APCI Rieti. Responsabilecomunicazione APCI LAZIO. Con il patrocinioAPCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHIITALIANI - Direttrice Sonia Re - Presidente RobertoCarcangiu . APCI CHEF ITALIA - SQUADRA NAZIONALEITALIANA” capitano Chef Luca Malacrida .In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIA - SQUADRA NAZIONALEITALIANA• Chef Cinzia Fumagalli - vincitrice TOP CHEF ITALIA• Ciro Chiazzolino - Pastry Chef Perugina ProfessionaleJunior Chef: Alberghiero Amatrice - AlberghieroSAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:MUSICA DAL VIVOSKAPEROLLargo AlfaniOre 22.00:SPETTACOLI MUSICALIEINAR in concertoPiazza MazziniOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto con Dj Lorenzo Cecchetelli e Dj TarLargo Alfani​