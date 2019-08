IL PROGRAMMA DI OGGI, SABATO 31 AGOSTO

RIETI – Dopo un venerdì con numerose iniziative e molte persone che hanno riempito il centro storico, la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino continua anche oggi, sabato 31 agosto, proponendo un ricco programma che coprirà la giornata forse più importante in termini di affluenza di cittadini e turisti. Dalla mattina alla sera, si prosegue con i tanti appuntamenti musicali, culturali e gastronomici, che, come sempre, si snoderanno tra Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mazzini, Largo Alfani e Via Garibaldi.Ore 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPEREPICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici PalazzoComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEOE1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “Le molteplici tecnichedi innesto” teoria e praticain collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’IstitutoAgrario “L. di Savoia” di Rietia cura di Renato PaviaPiazza C. BattistiOre 17.00:INCONTRO CON L’AMBASCIATAa cura di Marco Fuggetta giornalista e PaoloGiraud responsabile dell’ufficio esteri dellaFieraPiazza C. BattistiOre 18.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “La potatura deglialberi da frutto, ornamentali e olivi”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’IstitutoAgrario “L. di Savoia” di Rietia cura di Renato PaviaPiazza C. BattistiOre 18.00:CONVEGNO“Food e ambiente: dalla formazione opportunitàdi crescita per il territorio”Intervengono:• On. Paola FrassinettiDeputato, Vicepresidente CommissioneCultura, Scienza e Istruzione Camera deiDeputati• Dr. Mariano CalissePresidente della Provincia di Rieti• On. Claudio Di BerardinoAssessore Lavoro, formazione, scuola ediritto allo studio della Regione Lazio• Dr. Prof. Bartolomeo SchironeDocente dell’Università della Tuscia• Dott.ssa Alessandra OnofriDirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero“Costaggini” di Rieti• Dott.ssa Anna FratiniDirigente scolastica dell’Istituto CFP Alberghierodi Amatrice• Dott.ssa Cinzia FranciaPresidente dell’Istituzione Formativa di RietiModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:AREA BIMBILaboratori di pasta di sale e pittura creativa edisegni a tema peperoncino con Tata MarySchiuma PartyOre 19.00:CONCORSO DI BELLEZZA E CULTURAB. Brooke Fashion Agency presenta “MissSmall World” selezioni ufficiali 2019Largo AlfaniOre 20.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio didattico “Tecniche di mantenimentodelle piantine di peperoncino durantel’inverno”. In collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”Introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario“L. di Savoia” di Rieti. A cura diM arta CiprianiPiazza C. BattistiOre 20.00:RASSEGNA CINEMATOGRAFICAProiezione del Film “My Italy” regia di BrunoColella con K. M. Bednarski, T. Kirchoff, H.H.Lim e con A. B. Oliva, J. Stuhr, R. Papaleo, N.Frassica, L. Sastri, L. Ranieri, P. Degli Esposti,Ed. Bennato, Eu. Bennato, A. Haber, S. Grandi,S. Somma, M. Tornese 2017. Saranno presentiBruno Colella e Mark KostabiChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 21.00:SHOWCOOKING - DEGUSTAZIONISPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura- Executive Chef Designer Fiera Mondiale delPeperoncino, Presidente APCI Rieti. Responsabilecomunicazione APCI LAZIO. Con il patrocinioAPCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHIITALIANI - Direttrice Sonia Re - Presidente RobertoCarcangiu. APCI CHEF ITALIA - SQUADRANAZIONALE ITALIANA” capitano Chef Luca Malacrida.In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIASQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagallivincitrice TOP CHEF ITALIA• Anna Maria PalmaDirettrice Scuola TU CHEF RomaJunior Chef: Alberghiero Amatrice - AlberghieroSAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:FEDERALALBERGHI SPICY CONTESTGara di Mangiatori di Peperoncino presentaSua Maestà Re Peperoncino, personaggio delnoto attore Gianni Pellegrino. Giudice di GaraArturo Rencricca Campione ItalianoPiazza MazziniOre 21.30:MUSICA DAL VIVOGroove Up BandLargo AlfaniOre 23.00:SPETTACOLI MUSICALIGruppo Cromalatina musica LatinoAmericanaPiazza MazziniOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto Dj TaraniLargo Alfani