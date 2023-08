Si è alzato il sipario sulla 12esima edizione della Fiera mondiale del peperoncino. Foto

RIETI - ​Presentata nella sala stampa della Camera dei Deputati la 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in programma a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre.

180 stand gastronomici sono pronti ad animare il centro di Rieti, insieme all'esposizione di circa 700 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo, con mostre, degustazioni convegni show culinari, spettacoli serali con Albano, Anastasio, Teo Mammuccari, Alla Sorrenti e Zero Assoluto. Saranno ospitate anche rappresentanze di Paesi esteri come quella del Vietnam, dell’Ambasciata del Marocco e del Guatemala per dare un po’ di piccantezza internazionale anche alla 12esima edizione della Fiera.

La conferenza è stata aperta dal patron Livio Rositani, Presidente del Comitato Organizzatore, «onorati di poter presentare in questo importante contesto la 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino che si annuncia tra le più ricche e partecipate. Un grazie speciale a tutti i soggetti istituzionali e privati che, passo dopo passo, hanno consentito alla Fiera di imporsi come uno degli eventi principali del Centro Italia. La Fiera ogni anno si sta confermando una buona vetrina per il centro Italia e sono orgoglioso di questo».

Importanti le parole di fiducia dell’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, che omaggia Rieti e il territorio. Parole che spesso gli organizzatori della Fiera aspettavano.

«Credo che questa 12esima edizione, sia ricca di contenuti e spunti – queste le parole Giancarlo Righini – Occorre valorizzare l’industria agroalimentare delle spezie e dei produttori di tante varietà del peperoncino. Inserendo questi temi fondamentali, nella dieta mediterranea e nella cucina italiana, rappresenterebbe una crescita del reatino, non solo da un punto di vista economico. All’interno della fiera, come ho letto nel programma si potranno approfondire questi temi, per sottolineare le proprietà benefiche del peperoncino. Rieti è pieno di opportunità e la Fiera Campionaria Mondiale è un ottimo mezzo per il rilancio del territorio», conclude l’assessore della Regione Lazio.

In occasione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, Poste Italiane ha voluto rendere omaggio con un gesto significativo. La filatelia dell’azienda ha ideato e realizzato un Servizio filatelico temporaneo, un bollo speciale e una cartolina dedicata, che saranno disponibili durante i giorni dell’evento presso un desk appositamente allestito.

«Noi di Poste Italiane siamo estremamente orgogliosi di partecipare alla Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino – queste le parole di Andrea Petrone responsabile Poste Italiana di Rieti – Con questo omaggio speciale vogliamo esprimere il nostro impegno verso il territorio e la sua cultura, celebrando un’eccellenza italiana come il peperoncino».

«La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino rappresenta un eccezionale momento di promozione delle bellezze paesaggistiche di Rieti e provincia – queste le parole del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – La Fiera, rappresenta la capacità del territorio di fare sistema e offrire ai turisti motivi per tornare a trovarci.

Ringrazio Livio Rositani e gli organizzatori per avere fortemente creduto nello sviluppo di questo evento. Ringrazio l’Onorevole Paolo Trancassini e Francesco Lollobrigida, che sono al fianco di questo evento come mai nella storia di Rieti. Un grazie anche alla Regione Lazio, nella figura degli assessori Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi, che quotidianamente in appoggio con i consiglieri Berni e Nicolari lavorano per il rilancio del territorio».

Conclude i lavori il padrone di casa, il Questore della Camera Paolo Trancassini, che elogia il mentore della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino Gugliemo Rositani, spesso criticato per la sua scelta nel far partire la Fiera, ormai giunta alla 12esima edizione.

«La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è un grande evento di promozione complessiva di tutte le bellezze e la potenzialità del territorio reatino. – queste le parole di Paolo Trancassini – Dedicare questa edizione al noto agronomo genetista Nazareno Strampelli, in occasione dell’avvio del restauro del celebre Istituto a lui intitolato che ha sede proprio a Rieti. Sono soddisfatto del lavoro che Livio sta portando avanti, perché Rieti sarà un carro da traino per il rilancio del Lazio. Fortunatamente è finito il periodo del reatino che cercava di salire sul carro di altri territori per poter godere di “fortune”», conclude il Questore Trancassini.

Anche quest’anno confermato l’evento sociale “Lotteria piccante di beneficenza”. Biglietti al costo di 2,50 euro ciascuno già in vendita presso vari esercizi commerciali di Rieti e saranno venduti anche nei giorni dell’evento. L’estrazione si terrà il 1 ottobre e il regolamento è consultabile sul sito al seguente link: www.fieramondialedelpeperoncino.com/lotteria.

Appuntamento al 30 agosto, con il classico taglio del nastro per far tornare Rieti al centro del Mondo e della piccantezza.

Il programma completo della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito: www.fieramondialedelpeperoncino.com