Fiera mondiale del peperoncino 2023: prorgramma ufficiale e mappa dell'evento in anteprima online

RIETI - Iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la Fiera Mondiale del Peperoncino 2023. Tutto pronto per colorare di rosso il centro di Rieti dal 30 agosto al 3 settembre. Il programma è consutabile interamente online sul sito della Fiera nella sezione "Edizione 2023".



È disponibile anche la mappa con la disposizione degli stand e delle aree che accoglieranno gli eventi musciali, di arte, di cultura, di dibattito politico.

Una grande antipazione dall'organizzazione della Fiera, come spiega il presidente Livio Rositani: «è stata sviluppata una versione digitale sia del programma che della piantina ed abbiamo deciso di renderle entrambe disponibili in antepirma online sul sito ufficiale per permettere ai tanti appassionati della manifestazione di orientarsi per tempo e di vivere al meglio la Fiera», conclue il presidente.

Un programma ricco di appuntamenti, con l'apertura degli stand alle ore 10 del 30 agosto, poi il taglio del nastro per dare inizio ufficialmente all'evento alle ore 18.

Cinque giorni di spettacoli, cultura, sfide piccanti e cucina all'insegna del re della tavola, il peperoncino. Come sempre, per concludere al meglio le serate, gli spettacoli sul palco di Piazza Mazzini, con Al Bano, Anastasio, Teo Mammucari, Alan Sorrenti e Zero Assoluto.