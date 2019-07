RIETI - La consueta fiera mensile di Contigliano che si svolge ogni seconda domenica del mese per questa edizione di luglio, cambia collocazione.



Si svolgerà infatti nella nuova zona residenziale. I banchi domani prenderanno infatti posto tra via Ettore Franceschini e le vie limitrofe. La decisione dell'amministrazione è dovuta al fatto che per domani la piazza degli Eroi, dove solitamente si svolge il mercato, sarà interessato da un raduno di auto storiche e dall'arrivo della gara di velocità delle carrette che giunge alla sua 6 edizione organizzata dall'associazione 02043 di Contigliano in collaborazione con il Comune è la Pro loco di Contigliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA