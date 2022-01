Ritorno in campo amaro per il Passo Corese, ko a Fidene 1-0. «Non al top, ma niente alibi»

RIETI - Amaro il ritorno in campo per la XIV giornata di andata del Passo Corese: i coresini cedono per 1-0 sul campo del Fidene e momentaneamente si dividono la vetta con il Fiano Romano a 28 punti. I bianconeri hanno comunque una gara in meno.

La gara

Passo Corese che si presenta senza i giovani Bernardi e Sinibaldi, Manna squalificato. In panchina Italiano e Barbetti non al top della forma.

Partita che sin dai primi minuti mostra molto nervosismo e molto agonismo. Nel primo tempo non si segnalano occasioni da parte delle due formazioni. Nella ripresa il Passo Corese spinge in avanti, poi intorno al 20’ il Fidene rimane in dieci per un doppio giallo a un suo difensore. Subito dopo una uscita indecisa di Somma favorisce Pampaloni che mette dentro il gol del vantaggio. Nel finale i coresini cercano il pareggio, ma la partita viene dominata da molto nervosismo e da qualche espulsione nella panchina del Fidene.

Le dichiarazioni

Il tecnico Fabrizio Benigni: «Non abbiamo alibi. Sicuramente loro hanno impostato la partita sotto il punto di vista dell’agonismo e noi non eravamo pronti. Dovevamo scendere in campo più preparati. Peccato però dobbiamo ritrovare anche una migliore condizione atletica. Il direttore di gara ha forse concesso un po’ troppo a loro favore».