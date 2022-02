Amatrice torna al successo: espugnato 1-0 il campo del Fidene. Bucci: «Buona reazione, stiamo migliorando»

RIETI - Amatrice torna al successo: sul campo del Fidene termina 1-0. Colangeli su punizione regala i tre punti ai reatini. Sesto posto insieme alla Bf Sport con 26 punti. Prosegue la crescita dei rossoblù che possono arrivare in alto.

La gara

Partita maschia su un campo in terra difficile per entrambe le formazioni scese in campo. Poche le occasioni degne di nota per buona parte della partita. Il campo non permetteva un gioco fluido e le occasioni più importanti del match arrivano da calci da fermo. La gara si sblocca solo al 40’ del secondo tempo: Colangeli su punizione mette dentro uno splendido gol che vale l’1-0.

Le dichiarazioni

Il tecnico rossoblù Romeo Bucci: «Sono soddisfatto dei miei ragazzi, hanno reagito molto bene dopo la sconfitta nel derby col Passo Corese. Il campo non permetteva grandi trame di gioco e abbiamo sfruttato bene i calci da fermo. In settimana ho riportato ai ragazzi le nostre difficoltà in merito alla concentrazione e stiamo migliorando».