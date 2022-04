Poggio Mirteto sconfitto 3-2 nei minuti di recupero dal Fiano Romano. Pieroncini: «Non siamo stati da meno»

RIETI - Il Poggio Mirteto tiene duro ma nei secondi finali passa il Fiano Romano: nel match infrasettimanale valido per la nona giornata di ritorno in Promozione vince il Fiano 3-2. I padroni di casa balzano a -1 dal Passo Corese, i mirtensi si attestano a 37 punti in settima posizione divisa con l’Amatrice.

La gara

I sabini che non vincono dal 9 marzo nel 3-0 al Guidonia, si presentano alla gara dopo soli due punti nelle ultime quattro uscite. Il Fiano, reduce da un ko (2-1) in casa dello Zena Montecelio, crede nel successo per riprende il Passo Corese a -1. Il match va in scena sul campo del Riano,per indisponibilità del terreno di gioco dei padroni di casa.

Pronti via, squadre che si studiano e parziale equilibrio protagonista nei primi minuti di gioco. Il Fiano si accendete nei minuti finali del primo tempo mettendo dentro il doppio vantaggio in quattro minuti: prima Federici poi Pellegri ed è 2-0, pochi secondi dopo tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Nella ripresa il Poggio Mirteto ci crede sognando la rimonta. Al 15’ Mamarang accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner poi alla mezz’ora Marcelli su azione mette dentro il pari. Nei minuti finali il Poggio Mirteto rimane in dieci per la doppia ammonizione rimediata a Nobili per proteste. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero il Fiano, su mischia, mette dentro il gol vittoria.

Le dichiarazioni

Il ds mirtense Alessandro Pieroncini: «Dispiace perché abbiamo dimostrato di non essere da meno ad una delle pretendenti alla vittoria finale. I ragazzi hanno ripreso la gara nel migliore dei modi e meritano i complimenti. Qualcosa da ridire sulle decisioni della terna ci sono».