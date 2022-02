La capolista Passo Corese ko nel derby a Fiano 1-0: ora i romani a -2. Parato un rigore a Manna. Benigni: «Nulla da rimproverarci»

RIETI - Per il Passo Corese arriva la terza sconfitta stagionale: nel derby andato in scena al Sandro Pertini passa il Fiano Romano 1-0, i coresini sbagliano un rigore nei secondi finali. La vetta rimane salda ma la sconfitta non permette l’allungo sulla diretta concorrente Fiano ora a -2.

La gara

Passo Corese che sei presenta senza gli infortunati Barbetti, Scancella e Sinibaldi ma recupera rispetto alla precedente domenica Palmarucci e Proietti.

Gara molto maschia sin dai primi minuti dove prevale il tatticismo e la fisicità, molti gli scontri. Al 15’ su corner per il Fiano, Marcelli ne approfitta per portare in vantaggio i suoi. Squadre che provano a giocare ma non si segnalano grandi occasioni eccetto un tiro di Palma per i coresini e una conclusione di Della Vallé per i padroni di casa.

La ripresa inizia sulle stesse note del primo tempo. Partita fisica, si gioca poco finché all’ultimo minuto di recupero arriva un calcio di punizione per il Passo Corese dal limite: Italiano colpisce in barriera la mano di un difensore di casa. Per il direttore di gara è calcio di rigore: dal dischetto Manna viene ipnotizzato da Nasti che para. Il rigore parato decreta la fine del derby.

Le dichiarazioni

Mister Fabrizio Benigni: «Sapevamo che si sarebbe disputata una partita maschia anche se devo dire che alcune volte si è andato oltre lo scontro consentito. Non posso dire nulla ai ragazzi, al momento abbiamo una rosa ristretta ma posso fare solo tanti complimenti a tutti. Sul rigore è stato bravo il loro portiere».