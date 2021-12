Bf Sport espugna Fiano Romano 3-1 e si conferma tra le big. Perotti: «Bella vittoria, avanti così»

RIETI - La Bf Sport espugna il Sandro Pertini di via Tiberina: sul campo del Fiano Romano i gialloneri si impongono 1-3 grazie alle reti di Cardini, Poddesu e Cioffi. Due delle tre reti arrivano dalle new entry arrivate dal mercato invernale. La squadra del tecnico Gentilì resta in scia e si conferma big del girone B. Terzo posto per i reatini con il Futbol Montesacro, -4 dal Passo Corese capolista.

La gara

Pronti via e la Bf Sport viene penalizzata dal campo, non nelle migliori condizioni. I reatini ci mettono un po’ per prendere le misure e il Fiano Romano passa in avanti su rigore a 2’ dal termine del primo tempo.

La ripresa è a tinte giallonere: Cavallari è il migliore tra i suoi ma viene neutralizzato più volte dall’estremo difensore ospite. Il gol è nell’aria e arriva da Poddesu grazie ad un cross in area, il giovane riesce a toccare per mettere in rete. Poco più tardi ecco il raddoppio, questa volta il penalty è a favore della Bf: sul dischetto arriva Cioffi che inaugura il suo esordio in maglia reatina con un gol. Sul finale mette il suo timbro anche Cardini, su una azione personale riesce a mettere in rete grazie ad un pallonetto all’estremo difensore di casa.

Le dichiarazioni

Il direttore sportivo Simone Perotti: «Vittoria molto importante su un campo difficile contro una grande squadra. Complimenti ai ragazzi perché hanno svolto un ottimo secondo tempo. Andiamo avanti lungo la nostra strada. È una vittoria che porta morale ma il cammino è ancora lungo».