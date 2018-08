RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto sono intervenuti per un vasto incendio che si è propagato all'interno di un ampio locale seminterrato, all'interno del quale sono custoditi motorini, scooter e motocicli.



Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato le fiamme e il loro rapido propagamento. I pompieri sono al lavoro per contenere l'incendio e soprattutto per limitare i danni ai numerosi mezzi presenti nel locale.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54



