RIETI - Fiamme nella notte all'interno di un'abitazione nel piccolo centro di Montasola, in provincia di Rieti. Per cause ancora in fase di accertamento nel cuore della notte è divampato un incendio all'interno di una unità immobiliare occupata da una famiglia.



I proprietari fortunatamente si sono accorti di quanto stava accadendo ed hanno immeditamente chiamato i soccorsi allontanandosi di casa. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti che hanno impiegato ore per domare le fiamme. Nella mattinata odierna sono in corso le operazione di recupero dei beni. © RIPRODUZIONE RISERVATA