RIETI - Anche a Rieti, come nel resto d’Italia, sono ieri state ricordate le tantissime vittime delle Foibe, il terribile eccidio di massa perpetrato dai partigiani di Tito in Istria.



«Un’immane tragedia che ha colpito migliaia di italiani, un dramma ancora vivo nella storia del nostro Paese che non deve essere dimenticato», hanno ricordato in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia, anche in città promotori con Azione Studentesca di una partecipatissima fiaccolata partita da piazza Cavour e terminata in piazza Mazzini con la deposizione di una corona di fiori ai piedi del Monumenti ai caduti. Fiaccolata alla quale ha partecipato anche l’onorevole reatino di FdI Paolo Trancassini, il vicesindaco Daniele Sinibaldi e il consigliere Matteo Carrozzoni.