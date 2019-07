Ultimo aggiornamento: 20:05

RIETI - Porta Arringo pigliatutto, o quasi. Il rione giallonero si porta a casa Palio della Tinozza, gara delle barche fiumarole e Gonfalone. La cinquantunesima edizione della Festa Del Sole porta ancora tantissime persone sul fiume Velino, migliaia di curiosi e appassionati.Le gare si sono aperte con la Perteca, che ha visto la vittoria di 4 Strade con Mauro Onofri, che batte Andrea Martinelli di Piazza Tevere, in una finale che si deve però ripetere due volte. Nelle barche fiumarole si confermano i dominatori Gianluca e Bruno Grillo, proprio di Porta Arringo, che tionfa anche nel conclusivo "Palio della Tinozza" con Andrea Santini, capace di battere il favorito Roberto Miccioni. Nella bicicletta invece trionfa Campoloniano con Roberto Giovannelli.Nella tinozza anche la partecipazione di Silvia Miluzzi, prima "tinozzara" donna della storia: «Una gioia incredibile ed una grande emozione aver partecipato - commenta - non conta il risultato (ultima, ndr), il prossimo anno mi allenerò di più, voglio tornare in acqua».