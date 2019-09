IL PROGRAMMA

IL TEMA DELLA GIORNATA

RIETI - Ricordando l'autore e regista Rai, Tonino Nieddu, parte la prima edizione della "Festa del Silenzio" in provincia di Rieti.Il “Silenzio Creativo” sarà oggi presso il Castello Orsini di Montenero in Sabina con l’iniziativa che alle 10 partirà con un torneo di scacchi, per poi proseguire alle e 17 con la Rappresentazione Teatrale "Vissi per Maria" con Siddhartha Prestinari a cui seguirà alle 18 una riflessione guidata sul silenzio da parte della regista Liliana Cavani,ed ospiti come D'Alò,Negro,Sarullo e Terzulli. Alle 20 sarà aperto il percorso multisensoriale "Ri-conosci il Silenzio" mentre dalle 21 si potrà gustare (in silenzio , da soli o in compagnia) i prodotti locali del reatino nella "Cena al Castello". Per finire con rispettoso "Silenzio sotto le stelle" (alle 22.00) grazie ai telescopi ed alle spiegazioni di ricercatori e docenti di astronomia che useranno gli spazi del castello per illustrare la volta celeste. Un bell' inizio per lanciare la Festa del Silenzio 2020 tra Roma,Rieti e la provincia ,già in lavorazione con la partecipazione di artisti e comunità locali.Il silenzio - spiegano gli organizzatori - ormai da qualche anno è un tema di grande attualità, raccontato in libri, romanzi, saggi, film, nella musica contemporanea. Sulla scorta di questa riflessione il progetto della "Festa del Silenzio" inaugura una riflessione sull'argomento chiamando a raccolta le migliori energie dell' arte e della cultura contemporanea e praticando la contaminazione tra le arti stesse. Immaginato come un percorso , negli anni, proprio nei luoghi dei "cammini francescani" a cavallo tra Umbria e Lazio e pensato soprattutto nei luoghi "adatti" della zona del Monte Tancia e dintorni che offrono le condizioni migliori per alternare il silenzio vero, praticato ,a quello che segue la riflessione suscitata da teatro,musica, arte ed enogastronomia. La prima edizione parte con l' idea di offrire un assaggio, in una sola giornata di iniziative, che nel 2020 verranno sviluppate a Roma ( i dibattiti), a Rieti ( l' incontro con il genius loci ed i prodotti locali, enogastronomici e culturali) e nella provincia di Rieti, nel Comune di Monte San Giovanni, zone vicine tra l’altro a Greccio ed ai percorsi francescani.Per informazioni : Roberto Di Giovan Paolo 3482628720 oppure Siddhartha Prestinari 3351046218