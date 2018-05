RIETI - Sarà una “giornata-evento” a celebrare il ritorno del Fc Rieti in serie C e i festeggiamenti avranno inizio subito dopo il fischio finale di Rieti-Lupa Roma (ore 15 stadio “Manlio Scopigno”) ultimo impegno della regular season.



Un programma ricco di momenti di assoluta emozione, che la società ha voluto mettere in atto per rendere omaggio ad un gruppo di calciatori, ad uno staff tecnico-dirigenziale e a una tifoseria che dopo un decennio abbondante ha saputo trovare la forza, le sinergie e la coesione necessaria per riappropriarsi del calcio professionistico.

Al termine dell’incontro, poi, la premiazione ufficiale della società, col delegato della Lega Nazionale Dilettanti che consegnerà tra le mani del capitano Fabrizio Tirelli il trofeo riservato alle formazioni vincitrici dei nove gironi di serie D.



La società, per l’occasione, ha esteso l’invito a partecipare all’evento, a tutti i tesserati Fc Rieti e a quelli di tutte le società sportive di Rieti e provincia, comprese le associazioni sportive delle altre discipline (basket, rugby, futsal, atletica leggera, volley etc.) oltre a tutti gli sponsor che nell’arco della stagione sportiva 2017/2018 hanno sostenuto l’operato del club.



Esauriti i festeggiamenti “sul campo”, la squadra salirà sul pullman ed attraverserà le vie del Centro cittadino “scortata” da un corteo amarantoceleste che da viale Morroni raggiungerà via Cintia, salirà in piazza del Comune per poi scendere via Roma ed arrivare sul ponte Romano dove è previsto il clou della serata, con concerti, balli e una suggestiva fiaccolata sul fiume Velino curata dall’associazione Moby’s 21 Sub Apnea Blu.



IL PROGRAMMA E GLI ORARI

ORE 15,00: calcio d’inizio di Rieti-Lupa Roma (34esima e ultima di campionato serie D gir. G);

ORE 15,55: la testata giornalistica online RietiLife premia l’attaccante Luigi Scotto come “Uomo RietiLife”

ORE 17,00: cerimonia di premiazione del Fc Rieti come vincitore del campionato nazionale dilettanti serie D girone G a cura del delegato della Lnd;

ORE 18,00: Piazza Cavour, sul palco del festeggiamenti Tributo ad Antonello Venditti col gruppo “Sotto il Segno dei Pesci”;

ORE 19,30: la squadra salirà sul pullman che l’accompagnerà sul luogo dei festeggiamenti: il tragitto prevede il passaggio in viale Morroni, via Cintia, Piazza Cesare Battisti, Via Roma e Ponte Romano per poi raggiungere a piedi il palco di Piazza Cavour;

ORE 20,00: presentazione ufficiale della squadra introdotto da un video-ricordo. Presenta la serata Valerio De Angelis. In consolle Emiliano Aquilini e Silvio Ippoliti;

ORE 21,00: fiaccolata sul fiume Velino a cura dell’associazione Moby’s Sub Apnea Blu;

ORE 22,15: balli caraibici e angolani con le coreografie curate dalla Scuola DanceStyle di Elisa Felli;

ORE 22,30: concerto finale con lo storico gruppo reatino “Pigeon House” – musica anni ‘70/’80.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:04



