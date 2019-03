L’EVENTO

Il CORSO

RIETI - “Festa a ballu” domani sera presso la sede del centro anziani di Poggio Mirteto dalle 20.30. In programma il concerto dei MoBo Duo, composto da Roberto Boccacci e Ludovica Morleo che eseguirà un vasto repertorio di pizziche, tarantelle e saltarelli.L’evento è organizzato dal Corso di danze popolari di Poggio Mirteto, un progetto condiviso da 20 donne provenienti da vari comuni della Sabina, che si incontrano ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, presso la sede del Centro Anziani di Poggio Mirteto.” Il corso – spiega Samantha Scipioni, una delle organizzatrici dell’evento- si rivolge a tutti coloro che si vogliono cimentare con i balli tradizionali del Centro e del Sud Italia, le lezioni hanno il carattere di una festa, proprio perché il ballo diventa uno strumento per stare insieme, sperimentando la capacità di movimento e di relazione del corpo.L’obiettivo del corso è proprio quello di costruire percorsi di socializzazione attraverso il recupero della cultura popolare”. Durante il corso vengono organizzati periodicamente stage di approfondimento di specifiche danze ( pizzica pizzica, pizzica di San Vito, tarantella del Gargano, Saltarello Amatriciano, tammuriate) con artisti provenienti da varie parti d’Italia.Il corso di balli popolari si compone di 20 elementi ed è nato da un idea di un gruppo di donne appassionate di musica popolare. Tornando invece al concerto di domani sera la Festa a ballu con MoBo Duo, oltre alle pizziche, tarantelle e saltarello (evento per adulti e bambini) ci sarà anche un momento gastronomico con una pasta all'amatriciana. La prenotazione è obbligatoria.