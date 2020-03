RIETI - "Chi non salta viterbese è...". Con questo coro, poco fa, i tifosi del Rieti hanno accolto la squadra di ritorno dal "Rocchi" dove nel tardo pomeriggio hanno vinto il derby contro la Viterbese grazie al gol di De Paoli.



Erano da poco passate le 21,30 quando il pullman è arrivato sul piazzale dello "Scopigno" e una ventina di ultras hanno cominciato ad intonare cori, sventolare bandiere ed accendere fumogeni per festeggiare con la squadra e lo staff tecnico il settimo derby professionistico vinto



Tra i più acclamati, il tecnico Bruno Caneo, capitan Tirelli, il rientrante Marchi e quel Merelli che, come già raccontato, ha portato con sé in campo la sciarpa della curva nord, diventata un talismano nel momento del rigore parato. © RIPRODUZIONE RISERVATA