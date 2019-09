AGGIORNAMENTO

RIETI - Linea ferroviaria L'Aquila-Rieti-Terni bloccata e treni in partenza dalle stazioni capolinea fermi a Terni e L'Aquila sui binari per un allarme bomba nucleare alla stazione di Pescara che è stata fatta interamente evacuare dalle forze dell'ordine. Una telefonata anonima ha annunciato la presenza di quattro ordigni pronti ad esplodere.Le ripercussioni sulla linea che attraversa la nostra provincia sono dovute al fatto che il Dirigente centrale operativo che regola tutti gli scambi e i passaggi a livello sulla tratta L'Aquila-Rieti-Terni opera direttamente da Pescara e, non essendo ora fisicamente presente nella stazione che è stata fatta evacuare, non risulta possibile regolare interscambi e passaggi a livello, con potenziali pericoli per la sicurezza di chi viaggia o si trova ad attraversare i binari.Al momento non è dato sapere quando il problema sarà risolto. Non è escluso che per la giornata odierna la circolazione sulla tratta venga totalmente sospesa fino a nuovo ordine.Alle 16, dopo una capillare perquisizione della stazione di Pescara, il personale di Ferrovie dello Stato è stato fatto rientrare e poco fa è stata di nuovo messa in funzione la linea L'Aquila-Rieti-Terni. La circolazione dei treni che erano già partiti dalle stazioni capolinea fa registrare ritardi anche di due ore abbondanti, ma da Terni e L'Aquila i treni che erano in attesa di partire hanno finalmente ricevuto il via libera.