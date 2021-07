Fc Rieti, »Ferretti incontra il sindaco e rassicura la squadra: «Avranno i loro soldi»

Sabato 24 Luglio 2021, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 12:24

RIETI - «I giocatori del Rieti della scorsa stagione stiano tranquilli: non perderanno un centesimo di ciò che gli spetta». Parola di Mauro Ferretti, uno dei due soci che poco più di una settimana fa ha rilevato il Fc Rieti da Riccardo Curci, che poco prima di entrare in Comune - dove ad attenderlo c'era il sindaco Cicchetti e il consigliere Donati - ha rassicurato l'ambiente amarantoceleste. Vertice conoscitivo attualmente in corso, si parla di progetti, programmazioni, prospettive per il futuro calcistico del primo club cittadino.