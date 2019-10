RIETI - E' caduto in un dirupo mentre era alla ricerca di funghi. E' accaduto in località Valle Vara di Ponticelli e il malcapitato cercatore finito tra rovi, arbustri e pietre è un 41enne di Ponticelli.



L'uomo nella caduta ha riportato alcune fratture agli arti superiori ma nonostante tutto è riuscito a dare l'allarme con il suo cellulare. L'uomo è stato quindi recuperato dai vigili del fuoco, con l'ausilio dei carabinieri della stazione di Scandriglia e del Norm di Poggio Mirteto.



Le sue condizioni sono buone. L'uomo non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato all'ospedale di Rieti in ambulanza per le fratture alle braccia.



