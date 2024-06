Poggio Mirteto non riconferma Federico Chini: è caccia al nuovo tecnico

RIETI - Si separano le strade di mister Federico Chini e del Poggio Mirteto. Questa è la decisione arrivata nel tado pomeriggio di oggi, 13 giugno. Sembrava fatta per proseguire con mister Chini, poi una serie di incontri e alcune divergenze col club che hanno portato, in maniera consensuale, alla separazione.

«Purtroppo capita anche questo, con il mister eravamo su due lunghezze d’onda diverse ma la separazione non è stata traumatica - dice il direttore sportivo Alessandro Pieroncini - Ringraziamo il mister per il lavoro svolto. La decisione è veramente molto fresca quindi già da subito e per tutto il fine settimana dovremo chiudere questo tassello e pensare al prossimo tecnico che dovrà sposare il progetto Poggio Mirteto e i suoi obiettivi. Questi ultimi rimangono come sempre il mantenimento della categoria in primis. Punteremo sempre sui giovani. Al momento gran parte della squadra è stata confermata ma come ovvio che sia è necessario trovare un nuovo tecnico per costruire la squadra insieme».