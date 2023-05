Federici manda al tappeto il Città di Rieti e il Monterotondo 1935 scappa a +4 (1-0). Foto. Ora la rincorsa alla Promozione si complica

RIETI - Il 21esimo gol stagionale di Federici, vale la vittoria del Monterotondo 1935 sul Città di Rieti nell'attesissimo scontro diretto della 25esima giornata del girone B di Prima categoria.

L'1-0 con cui la formazione eretina manda in delirio gli oltre mille spettatori presenti al "Fausto Cecconi" consente al Monterotondo 1935 di portarsi momentaneamente a +4 dal Città di Rieti con la possibilità di limitare i danni tra due settimane quando la formazione di Attilio Gregori osserverà un turno di riposo e difendere poi a denti stretti un primato che, seppur esiguo, potrebbe valere il salto diretto in Promozione.

La cronaca

Tornando agli intensi 95' del "Cecconi" invece, va raccontato di un Città di Rieti sceso in campo contratto e poco lucido sottoporta, costretto a subìre la veemenza iniziale del Monterotondo 1935 che trova il gol-partita a una manciata di secondi dal riposo con una zampata di capitan Federici, resa proficua da una non perfetta lettura della traitettoria del tiro dal suo omonimo portiere amarantoceleste.

Nella ripresa il Città di Rieti ci prova a rimetterla in piedi, consapevole del fatto che pure un pareggio basterebbe per limitare i danni e riportarsi a +2 dal Monterotondo 1935 nel giorno in cui il calendario costringerà il riposo agli eretini, ma la difesa dei padroni di casa regge l'onda d'urto dell'attacco amarantoceleste riuscendo a condurre in porto una vittoria che, a meno di clamorosi passi falsi da qui all'11 giugno, potrebbe risultare decisiva. Da segnalare, quasi allo scadere, una doppia espulsione che ha visto l'arbitro estrarre il cartellino rosso a Maresca (Monterotondo 1935) e Cioffi (Città di Rieti) per reciproche scorrettezze.

Le considerazioni

È la prima sconfitta del Città di Rieti in campionato dell'era-Pagliarini: la striscia positiva si interrompe dopo 18 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 1 pareggio). Oggi più che mai, pesano come macigni sul computo generale, le due sconfitte clamorose che il Città di Rieti ha dovuto registrare nel primo mese di stagione con Casperia (1-0) e Accademia Sporting Roma (3-1) maturate sotto la gestione tecnica di Costantino Fabiani, poi esonerato per far posto proprio a Pagliarini.