Il Fc Rieti ha un vice-Battisti, è il reatino Danilo Renzi: «Una bella opportunità»

RIETI - Danilo Renzi entra a far parte dello staff tecnico di Raffaele Battisti, nel Fc Rieti ricoprirà un duplice ruolo, quello di vice allenatore, nonché di match analyst. Renzi è reduce dal campionato di Terza categoria vinto lo scorso anno con la Nuova Rieti Calcio sempre da vice, in quel caso di Stefano Lotto, oggi alla guida del Poggio San Lorenzo in Prima categoria.

«Per me, da reatino, è senza ombra di dubbio una grande opportunità di crescita che mi viene concessa - afferma Renzi - cercherò di dare il massimo e apprendere il più possibile dal tecnico che non ha di certo bisogno di presentazioni vista la sua carriera calcistica professionistica e come allenatore. Subentrare in corsa non è mai semplice, ma questa è un'ulteriore sfida personale tutta da vincere».