Fc Rieti: via Tirelli e Montesi. Ecco Coulibaly, Bubalo, Tortolano e l'argentino Cesani. Manca un difensore centrale

RIETI - Quattro acquisti e due cessioni, per il Football Club Rieti, nell'ultima giornata utile per operare sul mercato. Alle "uscite" ormai note, di Fabrizio Tirelli (Ostia Mare) e Alessandro Montesi (Atletico Fiuggi), la società ha fatto coincidere l'arrivo dell'esterno offensivo Emiliano Tortolano, che si allena con la squadra già da due giorni, quello di Omar Cheik Coulibaly, attaccante senegalese, 22 anni, 10 presenze e 5 gol lo scorso anno con la maglia del Gelbison, nonché quello del centrocampista argentino Gaston Ezequiel Cesani, 26 anni, cresciuto nella cantera del River Plate, ma reduce dall’esperienza maltese con la maglia dell’Mqabba e dell’attaccante croato Ivan Bubalo (31) forse il più esperto dei tre, che lascia Brindisi per accasarsi alle pendici del Terminillo, ma con una doppia esperienza nella serie B croata e nella serie A islandese con il Fram. Manca probabilmente un puntello difensivo, ora che pure Montesi ha salutato e l'unica speranza rimasta è quella di un ipotetico colpo a gennaio sul mercato dei professionisti o tra gli svincolati.