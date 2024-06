Fc Rieti, il settore giovanile saluta Spognardi: il nodo del successore, in pole c'è Pengili

RIETI - Attivo su tutti i fronti, il Fc Rieti è impegnato in questi giorni nella riorganizzazione del proprio settore giovanile, che non sarà più gestito da Francesco Spognardi, il quale in queste ore è stato sollevato dall'incarico per far posto al suo successore, che a breve verrà annunciato dal club.

Si fa con insistenza il nome di Irfan Pengili, ma non è l'unico candidato a prendere il posto di Spognardi, il quale - leggendo la nota ufficiale della società - resterà comunque in società a disposizione per nuovi incarichi gestionali nello staff della prima squadra.

Saranno ancora cinque le squadre giovanili che coinvolgeranno i ragazzi in amarantoceleste, a cominciare dalla Juniores Regionale, proseguendo con due formazioni Allievi e altrettante Giovanissimi: nelle prossime ore anche gli allenatori e tutti i collaboratori tecnici che lavoreranno a stretto contatto tra loro, saranno annunciati, tra riconferme (tante) e novità (alcune).

La nota

«L’attività del settore giovanile del Fc Rieti 1936 - recita la nota ufficiale - è pronta per una nuova stagione agonistica che, ancora una volta, dovrà risaltare l’impegno, la sportività, lo spirito d’abnegazione e l’unione d’intenti tra i vari gruppi, per far sì che la ripercussione sui risultati sportivi sia evidente e tangibile. A tal proposito, la società ringrazia Francesco Spognardi per l’impegno profuso in questo primo biennio di gestione e gli augura di saper fare bene anche nei prossimi incarichi che la società gli potrà offrire, avendo dato ampia disponibilità per restare all’interno dell’entourage dirigenziale.

Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo responsabile del settore giovanile e la composizione del parco-allenatori e di tutte quelle figure tecniche che quotidianamente supportano il loro lavoro (preparatori atletici, preparatore dei portieri, fisioterapisti etc). A breve verranno indetti degli Open Day che consentirà, a chi lo vorrà, di venire a conoscere la nostra realtà e di mettersi in evidenza in vista della riapertura delle iscrizioni per la stagione 2024/’25. Anche quest’anno saranno cinque le nostre rappresentative giovanili che cercheranno di onorare al meglio i rispettivi campionati: Juniores Regionale (2006/2007), Allievi (2008 II° anno), Allievi (2009 I° anno), Giovanissimi (2010 II° anno), Giovanissimi (2011 I° anno). Per le categorie Allievi e Giovanissimi, la categoria d’appartenenza momentanea è quella provinciale, ma non è da escludere la possibilità di accedere al piano superiore, previa autorizzazione del Comitato Regionale Figc Lazio che in un secondo momento potrà deliberare o meno sulla richiesta che verrà presentata dalla società».