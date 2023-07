Il Fc Rieti sempre più “reatino”: accordo con Gianmarco Cardini. «Emozionante indossare questa maglia»

RIETI - Un altro calciatore reatino alla corte di Cristiano Di Loreto: Gianmarco Cardini è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Fc Rieti.

L'ex esterno offensivo della Bf Sport ha detto sì al direttore sportivo Emanuele Caltabiano e le due parti si sono incontrate nei giorni scorsi per mettere l'accordo nero su bianco, per la soddisfazione del calciatore e quella della società, che già lo scorso anno aveva provato a convincerlo a scendere in Prima. Poco fa la nota del club che sancisce il "matrimonio" tra Cardini e il Rieti.

La nota del club

FC Rieti 1936 è lieto di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Gianmarco Cardini.

Un vero e proprio jolly laterale, il 24enne atleta reatino è nato e cresciuto nelle giovanili del club amarantoceleste arrivando fino alla categoria Allievi. Poi, per lui, il grande salto nel calcio dei grandi: Spes Poggio Fidoni, Cantalice e Bf Sport, quest'ultima esperienza conclusasi nella primavera scorsa con la retrocessione in Prima categoria dopo aver perso il playout tutto reatino contro Valle del Peschiera.



Cardini, qualitativamente parlando, ha le caratteristiche tecniche e tattiche per agire sia in fase di contenimento, che come esterno alto e all'occorrenza è una mezzala che può lavorare alle spalle delle punte.

«Sono molto contento di essere riuscito finalmente a trovare un accordo con la società, che già dallo scorso anno aveva provato a convincermi ad accettare il suo progetto sportivo - afferma Cardini - Dodici mesi dopo, sono ugualmente felice e carico per questa nuova esperienza, soddisfatto ed entusiasta perché ritroverò in squadra un caro vecchio amico di mille battaglie come Manuel Cavallari, col quale ho condiviso in maniera particolare l'esperienza BF Sport.

Insieme a lui e a tutti coloro che faranno parte di questa nuova avventura, spero di mostrarmi all'altezza di questo progetto e portare dignitosamente quel logo sul petto, con cui peraltro sono cresciuto calcisticamente».