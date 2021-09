Fc Rieti, parte la campagna abbonamenti a prezzi popolari. Ecco come acquistarli

Venerdì 17 Settembre 2021, 16:25

RIETI - La campagna abbonamenti del Fc Rieti è ufficialmente aperta. Ad annunciarlo è la stessa società amarantoceleste che ha diramato una nota nella quale si specificano prezzi e modalità d'acquisto.

La nota

Il Football Club Rieti comunica che, a partire dalla data odierna, saranno in vendita gli abbonamenti annuali. Si potranno acquistare presso la Segreteria dello stadio “Centro D’Italia- Manlio Scopigno” in orario d’ufficio (lun-ven 10-12/15-17, sab 10-12).

Per sottoscrivere l’abbonamento bisognerà esibire il documento d’identità. Si ricorda che, per poter accedere alla struttura durante le gare casalinghe, si dovrà esibire il green pass o il documento di certificazione del tampone effettuato non prima delle 48h precedenti al match.

A seguito delle disposizioni della Questura di Rieti, la Curve Nord e la Curva Sud non saranno disponibili. Pertanto, i tifosi locali potranno utilizzare due settori a loro dedicati: settore A e B della Tribuna Valle Santa (Ovest). Di seguito le fasce di prezzi per gli abbonamenti.

Tribuna Valle Santa (seggiolini blu): €100,00

Tribuna Valle Santa (Settori A-B): €40,00

Per quanto concerne i biglietti relativi alla singola gara, si potranno acquistare in Segreteria o nei punti vendita ed online del circuito Etes. Di seguito, le fasce di prezzi per i tickets.

Tribuna Valle Santa: € 10,00

Tribuna Valle Santa Settori A-B: € 5,00

Tribuna Terminillo ospiti: € 10,00



Si specifica, infine, che acquistando i biglietti nei punti vendita Etes autorizzati al prezzo verranno aggiunti i diritti di prevendita (€ 1,50).