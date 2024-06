Fc Rieti, colpo in difesa: ecco Ovidiu Morariu, lo stopper romeno ex Steaua. «Ho scelto il progetto e la storia»

RIETI - Non conosce sosta il mercato estivo del Fc Rieti, che a distanza di qualche ora dall'annuncio di Ortenzi, rilancia ulteriormente e si concede il gigante romeno Ovidiu Morariu, difensore centrale, 34 anni, con un passato vissuto prettamente nel calcio del suo Paese (ha giocato anche con la Steaua Bucarest), prima di approdare in Italia, dove è stato un punto di riferimento sia per il Terracina, che per la Favl Cimini Viterbo lo scorso anno in Eccellenza.

La nota

Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Ovidiu Morariu, fino al 30 giugno 2025. Nato ad Alba Iulia, in Romania, il 18 luglio 1989, la carriera calcistica del difensore romeno si sviluppa prevalentemente nel suo Stato vestendo le maglie di Chindia, Rapid Suceava, National Sebis e Olt Slatina.

Nel suo trascorso anche 6 presenze in SuperLiga (la serie A romena) con la maglia della Juventus Bucarest nella stagione 2017/’18 e 78 in Liga 2. Prima di approdare in Italia, nella stagione 2021/’22 ha indossato la maglia della Steaua Bucarest, poi l’anno seguente l’esordio col Terracina nel campionato regionale di Eccellenza 2022/’23 e l’estate successiva alla Favl Cimini Viterbo.

«Ho scelto un progetto che da le giuste garanzie a un calciatore, oltre al fatto di poter indossare una maglia che ha una storia. Arrivo con la voglia di fare bene e dare tutto me stesso alla squadra e allo staff tecnico. Ringrazio la società per la fiducia concessa e spero di non disattendere le aspettative che ripongono in me».