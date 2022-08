Fc Rieti, game over: non ammesso in Eccellenza. Il Città di Rieti resta in Prima categoria

RIETI - Fc Rieti, game over. Città di Rieti, si parte dalla Prima categoria.

È questo, in sintesi, il verdetto che si evince dal comunicato ufficiale n. 14 diramato poco fa dal Comitato Regionale Lazio, nel quale si evince che dopo 86 anni di storia il Fc Rieti 1936 è ufficialmente a fine corsa: aveva presentato la richiesta di ammissione straordinaria in Eccellenza il 25 luglio con due giorni di ritardo dalla scadenza dei termini.

La neonata Città di Rieti sarà ai nastri di partenza della prossima Prima categoria, non essendo stata presa in considerazione la richiesta di ammissione in Promozione.



Per la cronaca, in Eccellenza, tra le non aventi diritto, sono state riammesse Vicovaro e Fonte Meravigliosa.