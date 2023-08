Il 1° settembre il Fc Rieti si presenterà alla città sul palco della Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - Venti giorni di calcio d'estate, quattro amichevoli da disputare (la prima domenica 13 agosto contro l'Astrea a Terminillo ore 10,30), poi alla vigilia della prima partita 'da tre punti', il Fc Rieti 1936 si presenterà alla città in occasione della XII Fiera Mondiale del Peperoncino.

Sul palco

La società, d'accordo con l'organizzazione della kermesse 'piccante' salirà sul palco di Piazza Mazzini il prossimo 1° settembre, intorno alle 22, anticipando di mezz'ora lo spettacolo del conduttore televisivo Teo Mammucari. Sarà quella l'occasione per conoscere da vicino tutti i calciatori della rosa amarantoceleste che saranno impegnati nel prossimo campionato regionale di Promozione, oltre allo staff tecnico guidato da Fabrizio Ferazzoli e la dirigenza. Ci sarà spazio anche per settore giovanile e la scuola calcio Football Rieti 1936, che da quest'anno collabora con Fc Rieti, oltre alla presentazione delle tre maglie ufficiali, come si legge nella nota ufficiale.

La nota

Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare la propria partecipazione alla XII edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino. Nello specifico, la società è stata invitata per la serata di venerdì 1° settembre alle ore 22 sul palco di Piazza Mazzini, per la presentazione ufficiale, alla presenza delle massime autorità cittadine, della prima squadra, dello staff tecnico e la dirigenza, riannodando definitivamente i fili di una tradizione calcistica che si era interrotta lo scorso anno, ma che è stata recuperata in meno di dodici mesi.

In quella stessa occasione verranno presentate anche le cinque formazioni che onoreranno Fc Rieti nelle categorie giovanili e la scuola calcio Football Rieti 1936 con la quale è stata stretta una proficua collaborazione. Sul palco faranno bella mostra anche le tre maglie ufficiali ideate e realizzate da Mariani Sport, che hanno un forte richiamo territoriale e che accompagneranno tutte le squadre Fc Rieti 1936 (dalla Promozione ai Giovanissimi) per l’intera stagione calcistica 2023/’24. Fc Rieti 1936, in tutte le sue componenti sportive e dirigenziali, ci tiene a ringraziare gli organizzatori della Fiera Mondiale del Peperoncino per l’attenzione mostrata e in modo particolare vuole congratularsi col patron dell’evento, Livio Rositani, per l’impegno che profonde per rendere sempre più interessante e ricca di eventi, una manifestazione che da più di due lustri, ormai, è un appuntamento fisso dell’estate reatina.