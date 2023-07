Fc Rieti, colpo a centrocampo: preso Manuel Cavallari. «Qui sono cresciuto e torno volentieri»»

RIETI - Ora è ufficiale: Manuel Cavallari torna a vestire la maglia del Fc Rieti. Come preannunciato da Il Messaggero nei giorni scorsi, il forte esterno sinistro d'attacco reatino, reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con l'Amatrice, ha detto nuovamente "si" al suo primo amore calcistico, quello con cui si è formato sia come calciatore, che come uomo. Ad annunciarlo è stata la società che oggi, 12 luglio, ha ufficializzato il suo ingaggio diramando una nota nella quale si ricorda la sua carriera calcistica, i successi ottenuti proprio in amarantoceleste e le sue prime parole da giocatore del Fc Rieti.

La nota

FC Rieti 1936 è lieto di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Manuel Cavallari.

Classe '92, l'esterno d'attacco reatino è cresciuto nelle giovanili del club amarantoceleste, per poi esordire in prima squadra e vantando anche la conquista di una Coppa Italia di Eccellenza (stagione 2011/'12). Per Cavallari tanta esperienza tra Serie D (a Riccione), Eccellenza e Promozione con le maglie di Cantalice, Bf Sport, Rieti e Amatrice, con cui lo scorso anno ha vinto il campionato di Promozione.



«Sono onorato di tornare a indossare la maglia e i colori della mia città, quelli con cui sono nato e cresciuto calcisticamente e per i quali ho pianto e gioito.

Indimenticabile quel 6 gennaio 2012 quando alzammo al cielo la Coppa Italia di Eccellenza, davanti a un vero e proprio esodo di reatini. Sono pronto per questa nuova avventura, che ho accettato di sposare sin da subito, vista la bontà del progetto, la linearità con cui la società sta lavorando dallo scorso anno e per l'umanità mostrata da Marzio Leoncini quando c'è stato bisogno di un sostegno morale per superare un momento di difficoltà che io e la mia compagna stiamo risolvendo. Gesti del genere valgono più di mille contratti. Ora testa al prossimo campionato, per portare il più in alto possibile il Rieti».