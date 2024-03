Fc Rieti, vietati cali di concentrazione sul campo del Setteville. Ferazzoli: «Dare tutto, venderanno cara la pelle»

RIETI - Il Fc Rieti gioca in trasferta: alle 11 gli amarantocelesti sono ospiti del Setteville Caserosse. Il match di andata terminò con la vittoria dei reatini per 3-0 con il gol di Tramontano e la doppietta di Pezzotti.

Dopo essere uscito imbattuto (1-1) dal big match con il Monterotondo e la vittoria (1-0) in extremis con il Riano, il Rieti, secondo a quota 52 e a -2 punti dagli eretini ma con due gare in meno, si appresta ad affrontare una squadra sicuramente diversa da quelle che ha incontrato nelle ultime uscite il team amarantoceleste. Il Setteville Caserosse, terzultimo con 20 punti e in pienza zona playout, arriva da un duro ko contro il Monterotondo (5-1), ma nelle precedenti partite ha addirittura vinto contro il Fiano Romano (2-1).

Le dichiarazioni del tecnico Fabrizio Ferazzoli

«Il Setteville è un avversario che merita rispetto e considerazione perché, al di là di una classifica deficitaria, venderà cara la pelle pur di fare punti.

Per quanto ci riguarda dovremo dare il massimo, giocare con intelligenza e non avere assolutamente fretta di fare gol. Abbiamo ancora qualche defezione con cui fare i conti, ma confido fermamente in chi scenderà in campo al loro posto. Questo è un gruppo che ormai ha la consapevolezza dei propri mezzi, a prescindere da chi va in campo domenica».