Fc Rieti, c'è da superare l'ostacolo Real San Basilio al Gudini. Battisti: «Dare ancora di più»

RIETI - Al Gudini il Fc Rieti di mister Battisti è pronto ad affrontare una delle sfide più importanti e ostiche del momento: alle 15 arriva il Real San Basilio. Terminò 0-0 il match di andata.

Gli amarantocelesti primi a 44 punti sono a +4 dal Monterotondo che rimane distaccato dai reatini a causa di due pareggi di troppo. Il Rieti è in un ottimo momento e il morale è cresciuto anche dopo il successo tanto voluto nel derby contro il Cantalice (1-3). Domani una sfida sicuramente più complicata. Gli ospiti arrivano da otto risultati utili consecutivi di cui sette vittorie, una tendenza che gli ha permesso di rientrare tra le prime cinque del girone. Di contro il Monterotondo ha una sfida sicuramente più alla portata contro il fanalino di coda Tor Lupara.

Le parole di mister Raffaele Battisti

«Affrontiamo una squadra che è in ottima salute e che se guardiamo soltanto le ultime otto gare è prima in classifica. Ai ragazzi ho detto che bisogna dare sicuramente qualcosa in più rispetto alle ultime partite ma senza avere paura dell’avversario. Loro sanno già tutto, sanno chi andiamo ad affrontare e come muoverci, abbiamo analizzato bene la partita».