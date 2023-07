Fc Rieti, difesa d'acciaio con Marco Burini al centro: «Scelta una società ambiziosa e una piazza importante»

RIETI - Il Fc Rieti mette a segno un bel colpo di mercato firmando l'esperto difensore centrale romano Marco Burini. Il giocatore nei giorni scorsi è passato in sede per apporre la firma sul contratto e prendere confidenza con la città, prima di tornare nella Capitale dove concluderà le vacanze e poi si metterà a disposizione del tecnico Cristiano Di Loreto per iniziare la preparazione atletica, fissata indicativamente al 7 agosto (giorno più, giorno meno).

La nota del club

FC Rieti 1936 è lieto di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Marco Burini.

Ventisette anni, Burini è un difensore centrale, che si adatta sia alla difesa a tre come intermedio destro, che nella classica linea a quattro. È cresciuto nel settore giovanile della Lazio, in serie D vanta 17 presenze con l'Anziolavinio e nelle ultime cinque stagioni si è diviso tra Eccellenza e Promozione con Sant'Angelo Ronano, DuepigregoRoma, Audace, Racing Club e Anzio.

«Sono contento dell’interesse mostrato da parte della società nei miei confronti per affrontare il prossimo campionato di Promozione.

Ho accettato subito per l’ambizione della società, le aspettative sono alte e non vedo l’ora di iniziare questa stagione calcistica».