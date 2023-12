Fc Rieti, che colpo: ecco l'attaccante Matteo Monteforte: «Arrivo in una piazza importante per vincere»

RIETI - Il Fc Rieti piazza un colpo di mercato ad effetto e si “regala” Matteo Monteforte, l'ex attaccante dell'Aranova, nato e cresciuto nel settore giovanile della Lazio.

Questa mattina, 23 dicembre, con un blitz nella Capitale, il presidente Diego Leoncini e il diggì Marzio Leoncini hanno incontrato Monteforte per discutere gli ultimi dettagli di una trattativa-lampo e poco prima delle 10,30 hanno potuto stringersi la mano e apporre le firme sul contratto che legherà il forte attaccante capitolino al Fc Rieti almeno fino alla fine della stagione.

La carriera

Classe '93, Monteforte è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, per ben due volte ha vinto il titolo di miglior giocatore della ‘Scopigno Cup’ con gli Allievi Nazionali e in un’occasione si è laureato capocannoniere del torneo. Con l’aquila sul petto anche una convocazione in Europa League con la Lazio di Edi Reja (Lazio-Atl.Madrid) nell’edizione 2011/’12. Nella sua carriera dilettantistica, invece, Monteforte vanta un trascorso importante in serie D e in Eccellenza con le maglie di Flaminia Civita Castellana, Sorianese, Albalonga, Aprilia e, non ultima, l’Aranova, società con la quale lo scorso anno ha vinto il campionato di Promozione realizzando 33 gol (capocannoniere di tutto il Lazio), per poi proseguire la sua avventura in rossoblù fino allo scorso 22 dicembre quando ha deciso di rescindere e sposare il progetto Fc Rieti.

Le dichiarazioni

«È stato facile dire di sì al progetto Fc Rieti - ammette Monteforte -, perché sin dal primo incontro con la proprietà ho avuto la sensazione di arrivare in una società ambiziosa, che rappresenta il calcio di quella città, per la quale darò tutto me stesso per riportarla in categorie più consone alla piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Rieti ho giocato più volte da avversario, anche contro l’attuale tecnico ed era sempre un piacere giocare in uno stadio che nel Lazio non ha nessuno, a parte Lazio, Roma e Frosinone».