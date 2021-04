Fara zona rossa, tutti negativi i tamponi della prima giornata di screening sugli studenti

RIETI - Nessun positivo tra i tamponi effettuati nella prima giornata dello screening di Pasqua tra la popolazione scolastica di Fara Sabina. Tutte le operazioni si sono svolte regolarmente nei drive-in allestiti a Prime Case, Borgo Quinzio, Talocci e Passo Corese per gli studenti di primarie e infanzia. Sono stati effettuati 324 tamponi sui 510 previsti, con una affluenza di circa il 65%. A Talocci ne sono stati eseguiti 74 su 100, a Prime Case 40 su 100, a Borgo Quinzio 90 su 140 e a Passo Corese 120 tamponi su 170. Tutti sono risultati negativi.

«Ringrazio tutti per il lavoro straordinario svolto oggi - commenta il sindaco Roberta Cuneo - Grazie ai docenti e alle famiglie che hanno aderito a questa iniziativa di prevenzione, e ai bambini, eccezionali, grazie! Rinnovo il mio appello per la seconda giornata screening, prevista per martedì 6 aprile: è di fondamentale importanza mettere in sicurezza le nostre scuole per tutelare di conseguenza le famiglie e l’intera comunità. Noi stiamo facendo tutto il possibile per farlo, aiutateci, aderite».

