Fara zona rossa ancora sulla carta, presidi e controlli partiranno nel pomeriggio. Foto

Zona rossa ancora solo sulla carta (dell'ordinanza regionale) a Fara Sabina. Girando per le vie di Passo Corese si incontrano auto, persone a piedi e sedute sulle panchine delle più importanti vie della prima frazione farense.

Lungo via XXI Maggio si incontra una pattuglia dei carabinieri, in transito. Nessun posto di blocco, nessun presidio particolare. È una mattinata come le altre.

APPROFONDIMENTI

Il vertice in prefettura, alla presenza del vicesindaco Simone Fratini e del comandante della Polizia locale di Fara Sabina, Francesca Dominici, si è concluso da poco e per vedere la presenza delle forze dell’ordine, esercito compreso, nelle frazioni del secondo comune della provincia si dovrà attendere il primo pomeriggio di oggi, quando verranno attivati i presidi.

