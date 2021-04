RIETI - Partita la seconda giornata dello screening di Pasqua sugli studenti dell'istituto comprensivo di Fara Sabina. Oggi è la volta degli alunni della scuola primaria di Passo Corese, delle sezioni della prima media, di docenti e personale scolastico. Sono in corso le operazioni nei tre drive-in allestiti: palazzetto dello sport, piazza Salvo D'Acquisto e via dei Bretoni (foto).

L'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Croce Blu e Amazon è finalizzata a rendere quanto più possibile sicuro il rientro in presenza dei bambini dall'infanzia alla prima media, previsto per domani. L'ultimo decreto nazionale prevede infatti il ritorno in presenza anche in zona rossa, fatta eccezione per casi particolari. Quindi domani, 7 aprile, i piccoli dovrebbero tornare in classe.

Nel pomeriggio sul tema si terrà una conferenza stampa del sindaco Roberta Cuneo.

