di Raffaella di Claudio

RIETI - Nubifragio a Fara Sabina. Grossi disagi registrati nella frazione di Passo Corese e nelle strade limitrofe. Scampato l’allagamento del sottopassaggio che collega via XXIV Maggio alla stazione ferroviaria, chiuso per precauzione. Nella via commerciale sono saltati, come triste consuetudine, i tombini. Allagamenti anche nelle strade in località Castelluccio e strada provinciale Farense percorribile a fatica.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



