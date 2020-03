STABILI LE CONDIZIONI DELLA CITTADINA CINESE POSITIVA AL COVID

RIETI - In corso di attivazione il centro operativo comunale di Fara Sabina. “In base al Decreto del presidente del consiglio dei ministri - ha comunicato il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata - quando si verifica un caso di positività sul territorio nel comune va attivato il centro operativo comunale (Coc). E lo stiamo facendo.La Asl di Rieti ritiene che i due nuclei in quarantena preventiva siano isolati e sono asintomatici e che tutte le misure da adottare sono state prese. Non ci sono al momento altre restrizioni da attuare. Ora attiveremo il Coc che applicherà le disposizioni della Asl e coordinerà le realtà sul territorio”."L’ultima comunicazione della Asl conferma la positività al test Covid-19 della persona ricoverata allo Spallanzani - aggiunge con una nota pubblicata sui canali istituzionali dell'Ente, Basilicata - . Al momento è in condizioni cliniche stabili e permangono le misure di isolamento fiduciario per i familiari del paziente ricoverato presso l’Istituto romano e altri 4 soggetti, che risultano attualmente tutti asintomatici. Siamo in contatto costante con la Asl e con l’Unità di crisi, al momento ci è stato confermato che tutte le misure necessarie previste dai protocolli sono state attivate. Continueremo il monitoraggio costante della situazione e terremo aggiornata puntualmente tutta la popolazione. Ribadisco a tutti i miei cittadini di mantenere la calma, sono sicuro che come comunità siamo in grado di affrontare serenamente questa situazione".