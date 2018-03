di Raffaella Di Claudio

RIETI - Le tante verità di Basilicata. Sul trasferimento degli uffici comunali di Fara capoluogo nella delegazione di Passo Corese, in delibera scrive una cosa e al prefetto ne dice un’altra. Il 22 giugno scorso la Giunta ha stabilito, a causa del predissesto, le “misure volte alla riorganizzazione dei servizi e all’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali presenti, razionalizzando gli spazi e valorizzando le professionalità”.



Così sono stati spostati a Passo Corese l’ufficio protocollo, l’ufficio cultura e il messo comunale. Una scelta alla quale i residenti si sono opposti, raccogliendo firme e ponendo il problema all’attenzione della Prefettura, che ha chiesto spiegazioni al sindaco Davide Basilicata.



Il primo cittadino, però, nel rispondere, probabilmente ha dimenticato quanto deliberato. Sostenendo, come ha scritto in una nota il vice prefetto di Rieti, Gallone, “la necessità di uno spostamento temporaneo degli uffici, siti nel capoluogo, poiché la sede comunale sarà interessata da lavori di ristrutturazione”, vista “la concessione di un finanziamento per l’esecuzione di lavori di miglioramento sismico”.



Ma delle due, l’una. Sta al sindaco scegliere quale. Anche se il fatto che si tratti di un trasferimento temporaneo farà sicuramente gioire i residenti. A patto che sia vero.

Sabato 31 Marzo 2018



