RIETI - Si è messo alla guida dell’auto ubriaco, ma poi ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro delle macchine in sosta.E' accaduto nella serata di sabato, a Canneto. Erano circa le ore 20. L’uomo, un 50enne rumeno non residente nel comune di Fara Sabina, stava transitando lungo via Roma quando non è riuscito più a controllare la sua Volkswagen Polo e si è schiantato contro della macchine parcheggiate ai lati della strada.Il frastuono ha allertato i residenti che hanno chiamato il numero di emergenza 112. All’arrivo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto hanno sottoposto l’uomo, fortunatamente rimasto illeso, all’etilometro.Il 50enne è risultato positivo ai controlli evidenziando un tasso di alcol del sangue molto superiore al consentito. Immediata la denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente.