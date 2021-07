Fara Sabina, il sindaco Cuneo replica a FaraMerita: "La mia personale collaborazione con Aps ha prodotto migliorie"

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:37

RIETI - Non si fa attendere la replica del sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, all’azione intrapresa dalla minoranza FaraMerita su Aps. Vincenzo Mazzeo, Franco Cipriani e Lara Scipioni hanno scritto all’Arpa e al Garante regionale del servizio idrico per chiedere, all’indirizzo della prima, una verifica della conformità degli impianti, e al secondo di richiamare Aps alla restituzione di somme non dovute agli utenti. Contemporaneamente FaraMerita ha messo a disposizione dei cittadini i moduli per richiedere i rimborsi "nella convinzione che l'amministrazione non stia agendo per risolvere le problematiche dei cittadini".

“Posso comprendere e condividere ogni azione di controllo a tutela della cittadinanza, ma ritengo doveroso dire le cose come stanno - afferma Roberta Cuneo -. Non è corretto affermare che le frazioni della parte alta del Comune sono prive di impianti di depurazione, sono infatti attivi collettori che confluiscono nei depuratori di Passo Corese. Inoltre, i cittadini che hanno correttamente segnalato eventuali anomalie hanno ottenuto la correzione della bolletta. Al contrario di quanto viene raccontato in malafede, la mia personale collaborazione ed interlocuzione con la società Aps è costante e ha prodotto la realizzazione di migliorie che stanno consentendo una erogazione dell’acqua stabile ed adeguata, anche nella zona Stallone critica da anni. Altre importanti opere sono in via di definizione, anche per sanare situazioni di fogne, realizzate anni fa, che sfociano in terreni a cielo aperto”

Lo sportello Aps non ancora aperto, a detta del sindaco Cuneo arriverà dopo le vacanze. “Lo sportello utenti e sede operativa di pronto intervento gestito direttamente da Aps sarà realizzato nel mese di settembre– assicura Cuneo - e sarà di supporto attivo a tutti coloro che avranno necessità di un confronto con la società. I fatti vogliono che si lavori in prima linea per portare un servizio alla Città, come anche estendere la rete a zone quali Campo Maggiore e Colle Bernabei. Noi ci siamo - conclude -, non con proclami ma con azioni”.